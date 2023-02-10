Люди продолжают укрываться в сильно разрушенном украинским обстрелами монастыре в ДНР

Угледар, ДНР, , 10:22 — REGNUM Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь близ Угледара в ДНР, сильно пострадавший от постоянных украинских обстрелов, тем не менее, продолжает служить укрытием для оставшихся там священнослужителей и беженцев, сообщает 10 февраля РИА Новости.

Последствия обстрела Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Люди проживают в монастыре в чрезвычайно сложных условиях: у них полностью отсутствуют какие-либо коммуникации, включая электричество.

Не прекращающиеся обстрелы не позволяют людям передвигаться по сильно разрушенной территории монастыря территории. Они не могут даже сходить за водой.

Напомним, что 1 февраля в результате удара РСЗО HIMARS в монастыре погиб священник, а прятавшаяся в подвале 83-летняя монахиня получила тяжёлые ранения.