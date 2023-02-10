Угледар, ДНР, 10 февраля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь близ Угледара в ДНР, сильно пострадавший от постоянных украинских обстрелов, тем не менее продолжает служить укрытием для оставшихся там священнослужителей и беженцев, сообщает 10 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

Люди проживают в монастыре в чрезвычайно сложных условиях: у них полностью отсутствуют какие-либо инженерные коммуникации, включая электричество.

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Непрекращающиеся обстрелы не позволяют людям передвигаться по сильно разрушенной территории монастыря. Они не могут даже сходить за водой.

Напомним, что 1 февраля в результате удара РСЗО HIMARS в монастыре погиб священник, а прятавшаяся в подвале 83-летняя монахиня получила тяжёлые ранения.