Из заставки сериала «Домашний арест» убрали песню Слепакова, покинувшего Россию

Москва, , 08:36 — REGNUM Песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» из заставки сериала «Домашний арест», которую исполняет уехавший из России Семён Слепаков, также являющийся сценаристом и продюсером этого сериала, убрана. Об этом 10 февраля сообщает РБК.

Семён Слепаков © Владимир Песня/РИА Новости

Отмечается, что теперь вместо песни в заставке идёт урезанный до нескольких секунд вариант без музыки.

В то же время уточняется, что фамилия Слепакова есть в титрах сериала, где он указан как его «креативный продюсер». Также добавляется, что издание обратилось за комментарием к представителю уехавшего из России комика и направило запрос телеканалу ТНТ, который повторно транслирует названный сериал.

Отметим, после начала спецоперации ВС РФ на Украине Слепаков выступил против неё, а затем уехал из нашей страны. Также 24 января 2023 года он опубликовал на своих страницах в соцсетях песню-колыбельную о погибшем российском солдате, которую большинство жителей РФ посчитали оскорбительной.