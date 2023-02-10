Депутат Госдумы предложил создать цифровую платформу газовых баллонов

Москва, , 08:35 — REGNUM Создать единую цифровую платформу газовых баллонов предложил депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Газовый баллон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего, это создание единой цифровой платформы газовых баллонов и их модернизация с переходом на современный стандарт безопасности», — назвал Селезнёв одну из мер для предотвращения взрывов газа в жилых домах.

По его мнению, реализация предложения возможна в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) в случае текущего дефицита бюджетных средств.

Это предложение будет передано президенту РФ Владимиру Путину на встрече с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил парламентарий.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в жилом пятиэтажном панельном доме на Линейной улице в Заельцовском районе Новосибирска.

Еще один взрыв газа произошел 7 февраля в Ефремове Тульской области, обрушился подъезд дома.

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