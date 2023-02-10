Москва, 10 февраля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Создать единую цифровую платформу газовых баллонов предложил депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

«Прежде всего, это создание единой цифровой платформы газовых баллонов и их модернизация с переходом на современный стандарт безопасности», — назвал Селезнёв одну из мер для предотвращения взрывов газа в жилых домах.

По его мнению, реализация предложения возможна в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) в случае текущего дефицита бюджетных средств.

Это предложение будет передано президенту РФ Владимиру Путину на встрече с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким, сообщил парламентарий.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в жилом пятиэтажном панельном доме на Линейной улице в Заельцовском районе Новосибирска.

Еще один взрыв газа произошел 7 февраля в Ефремове Тульской области, обрушился подъезд дома.

Читайте также: В Новосибирске число погибших при взрыве газа достигло 13 человек