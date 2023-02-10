Рига, 10 февраля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Основатель ретейлера Sela Борис Остроброд погиб в Латвии в результате ДТП. Об этом 9 февраля сообщил его двоюродный брат и партнёр по бизнесу Аркадий Пекаревский в социальной сети.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Как рассказал Пекаревский, его брат погиб в результате «трагической случайности». Остроброд ехал на автомобиле по берегу озера в Латвии, автомобиль соскользнул в водоём, перевернулся и утонул. Предприниматель выбраться из автомобиля не успел.

Борису Остроброду на момент гибели было 65 лет. Уточняется, что похороны Остроброда состоятся в Израиле 19 февраля.

Остроброд и Пекаревский создали бренд Sela в 1991 году, а в 1997 году открылся первый магазин одежды в Санкт-Петербурге. На пике развития у сети было около 600 торговых точек в 14 странах.