TWP: артиллерия ВСУ действует по указке Пентагона
Донецк, 10 февраля 2023, 08:34 — REGNUM Вооруженные силы Украины используют координаты от Соединенных Штатов Америки для нанесения подавляющего большинства артиллерийских ударов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает издание The Washington Post.
По информации, ВСУ не открывают огонь из американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270, пока Пентагон не ответит на запрос украинских военных о поражении наземных целей.
Уточняется, что наведению украинской артиллерии способствует расположенное в одной из стран Североатлантического альянса НАТО американское оборудование.
В четверг, 9 февраля, в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 13 снарядов американских РСЗО M142 HIMARS.
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