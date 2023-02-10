Донецк, 10 февраля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины используют координаты от Соединенных Штатов Америки для нанесения подавляющего большинства артиллерийских ударов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По информации, ВСУ не открывают огонь из американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270, пока Пентагон не ответит на запрос украинских военных о поражении наземных целей.

Уточняется, что наведению украинской артиллерии способствует расположенное в одной из стран Североатлантического альянса НАТО американское оборудование.

В четверг, 9 февраля, в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 13 снарядов американских РСЗО M142 HIMARS.