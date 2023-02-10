Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Необходимость идти в ванную после секса назвали проблемой пользователи форума Reddit.

Принятие душа © Григорий Сысоев/РИА Новости

Пользователи отреагировали на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit о том, какие этапы им не нравятся в сексе. Оказалось, что многие страдают от того, что приходится мыться, — и этот ответ оказался самым популярным.

Оказалось также, что «судороги в самый ответственный момент» также являются проблемой для многих. Выразили пользователи и недовольство тем, что каждый раз сталкиваются с неумелыми действиями партнёров.