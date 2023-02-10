Вашингтон, 10 февраля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Уже через час после диверсий на газопроводах «Северный поток», которые произошли 26 сентября 2022 года, за последствиями взрывов следил самолёт-разведчик ВВС США P-8A Poseidon. Это следует из обнародованных данных сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24.

tataquax Boeing P-8 Poseidon

Согласно этой информации, американский самолёт-разведчик прибыл со стороны Атлантического океана, пролетел над территорией Дании и приблизился к острову Борнхольм.

Затем P-8A Poseidon произвёл над территорией Польши дозаправку от самолёта-заправщика КС-135R, возвратился к Борнхольму, где сделал круг над местом подрыва газопроводов и снизился. После этого самолёт-разведчик ВВС США начал перемещаться вправо от места диверсии, снизился до высоты 2200 метров, а затем отключил транспондер и исчез с экранов радаров.

Как пояснил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, слова которого приводит РИА Новости, эти данные о передвижениях американского самолёта-разведчика подтверждают ранее высказанную журналистом из США Сеймуром Хершем версию о том, что к терактам на «Северном потоке» причастен Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты из Китая, мнение которых приводит газета Global Times, заявили, что статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» заслуживает доверия.