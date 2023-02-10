Лондон, , 08:21 — REGNUM Киев планирует использовать британские ракеты для удара по Крыму, пишет The Times.

Вид на Крымский мост из Керчи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Об этом изданию сообщили источники в украинском минобороны. По их данным, украинский президент Владимир Зеленский, говоря о планах применить западное оружие большей дальности «вглубь оккупированных территорий», имел в виду удар по Крыму.

Напомним, Зеленский 8 февраля провёл в Лондоне переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком, который пообещал направить Киеву «больше военной помощи».

В Британии идут дискуссии о том, должна ли эта «помощь» включать противокорабельные ракеты «Гарпун» или «Штормовые тени» класса «земля — воздух».