В Британии знают о планах Киева использовать ракеты для удара по Крыму
Лондон, 10 февраля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Киев планирует использовать британские ракеты для удара по Крыму, пишет The Times.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Вид на Крымский мост из Керчи
Об этом изданию сообщили источники в украинском минобороны. По их данным, украинский президент Владимир Зеленский, говоря о планах применить западное оружие большей дальности «вглубь оккупированных территорий», имел в виду удар по Крыму.
Напомним, Зеленский 8 февраля провёл в Лондоне переговоры с британским премьер-министром Риши Сунаком, который пообещал направить Киеву «больше военной помощи».
В Британии идут дискуссии о том, должна ли эта «помощь» включать противокорабельные ракеты «Гарпун» или «Штормовые тени» класса «земля — воздух».