В Китае поддержали расследование Херша о «Северных потоках»
Пекин, 10 февраля 2023, 08:20 — REGNUM Статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» заслуживает доверия, считают эксперты из Китая, мнение которых приводит газета Global Times.
По оценкам китайских специалистов, заключение, к которому пришел Херш, подтверждается предыдущими шагами Вашингтона. Они напомнили, что «Северный поток» являлся «бельмом на глазу» США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в небе над зоной взрывов на «Северных потоках» уже через час после происшествия находился самолет-разведчик ВВС США Poseidon. Воздушное судно фиксировало последствия произошедших диверсий.