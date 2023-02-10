Global Times: в Китае назвали заслуживающим доверия расследование Херша о взрывах «Северных потоков»

Пекин, , 08:20 — REGNUM Статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» заслуживает доверия, считают эксперты из Китая, мнение которых приводит газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценкам китайских специалистов, заключение, к которому пришел Херш, подтверждается предыдущими шагами Вашингтона. Они напомнили, что «Северный поток» являлся «бельмом на глазу» США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в небе над зоной взрывов на «Северных потоках» уже через час после происшествия находился самолет-разведчик ВВС США Poseidon. Воздушное судно фиксировало последствия произошедших диверсий.