Новосибирск, 10 февраля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. До 13 человек возросло кличество погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда жилого пятиэтажного дома в Новосибирске. Об этом 10 февраля сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Согласно официальным данным, всего в результате взрыва газа пострадали 22 человека, из них 13 погибли. Уточняется, что тело 13-го погибшего было извлечено из-под завалов утром 10 февраля, незадолго до полного прекращения поисково-спасательных работ.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл утром 9 февраля. В результате взрыва произошло обрушение части дома с последующим возгоранием.

В Новосибирской области 10 февраля в связи с гибелью людей объявлен траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении поисково-спасательных работ на месте взрыва газа и обрушения части дома в Новосибирске.