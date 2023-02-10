Донецк, 10 февраля, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Расчёт реактивного артиллерийского дивизиона под руководством рядового Лаврентия Степанова, уничтожив вражескую технику, отбил атаки противника, сообщает 10 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

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Расчёт Степанова выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

Боевики ВФУ предприняли попытку атаки позиций российских войск. Наши военнослужащие приняли неравный бой с врагом.

Оказавшись в условиях огневого воздействия противника, расчёт Степанова в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, своевременно занял выгодную позицию и приступил к поражению объектов противника.

Расчетом, в котором действовал Лаврентий, было уничтожено пять единиц техники противника, что позволило отразить две атаки ВСУ.