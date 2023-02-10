В Харьковской области произошло десять взрывов, повреждены объекты критической инфраструктуры

Киев, , 07:56 — REGNUM Объекты критической инфраструктуры были повреждены в Харьковской области на Украине. Об этом 10 февраля сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Синегубов, в регионе было зафиксировано около десяти взрывов. В ряде районов области отмечаются перебои с подачей электроэнергии, повреждены объекты критической инфраструктуры.

Синегубов отметил, что на местах взрывов работают сотрудники экстренных служб. Информация о возможных пострадавших и о масштабах повреждений уточняется.

напомним, в ночь на 10 февраля в шести регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в оккупированном Киевом городе Запорожье прогремело как минимум три взрыва.

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