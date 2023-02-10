Донецк, 10 февраля, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины в ночь на 10 февраля обстреляли Александровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Батурин/РИА Новости Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела ВСУ

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны ВСУ был зафиксирован в 00:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, российский военный летчик рассказал подробности одного из своих вылетов, в ходе которого он обнаружил и уничтожил самолёт Су-25 Вооруженных сил Украины.