Япония, 10 февраля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Японский суд приговорил известного промышленного дизайнера к условному тюремному заключению за превышение скорости на модели спортивного автомобиля Ferrari, дизайн которого он же и создал, сообщает 10 февраля агентство «Киодо Цусин».

Andrew Smith Lewis Киёюки Окуяма

63-летний Киёюки (Кэн) Окуяма был приговорён к четырем месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года. Было установлено, что в октябре прошлого года Окуяма мчался по живописной горной дороге в префектуре Ямагата со скоростью 128 километров в час при разрешённой скорости на этом участке в 40 километров в час.

Окуяма пытался оправдаться тем, что он таким способом пытался охладить разогревшийся двигатель спорткара. Однако на судью такое оправдание не произвело впечатления. Прокуратура же требовала для дизайнера реального лишения свободы

Напомним, что, кроме дизайна Ferrari, Окуяма известен разработкой серии сверхскоростных поездов E7 и роскошного спального поезда Train Suite Shiki-Shima.