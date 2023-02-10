Брюссель, 10 февраля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Сбитые на территории Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА) изучают страны ЕС для последующего ввода санкций против производителей комплектующих, если они поставляются из стран Евросоюза. Об этом сообщила 10 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Как уточнила глава ЕК, все сбитые украинцами беспилотники детально анализируются, изучаются все компоненты БПЛА, выясняется, есть ли там запчасти, полученные из ЕС. В случае, если такие комплектующие будут обнаружены, то их поставки будут мгновенно запрещены.

Также фон дер Ляйен пояснила, что готовящийся десятый пакет санкций будет включать расширение черного списка и «торговые ограничения примерно на €10 млрд», касающиеся товаров, которые нельзя заменить и получить откуда-то ещё, кроме ЕС.

«Мы стараемся заглянуть как можно глубже в российскую военную машину, чтобы определить технологии или комплектующие, которые используются военно-промышленным комплексом, для которых мы являемся уникальным поставщиком, чтобы их запретить», — отметила глава Еврокомиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как подтвердила юридическая служба ЕС, местонахождение 86% замороженных активов Центробанка (ЦБ) России никому не известно, поэтому у Евросоюза нет возможности передать их Киеву.