Военнослужащий с позывным Шмель рассказал о тренировке штурмовых отрядов России на полигоне

Москва, , 07:37 — REGNUM Опытные инструкторы занимаются подготовкой российских штурмовых подразделений к боям в зоне специальной военной операции, сообщает 10 февраля в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

ВС России Минобороны.рф

Командир отряда ВС РФ с позывным Шмель рассказал детали обучения штурму на полигоне в тыловом районе.

«На данном полигоне с военнослужащими производится слаживание. Одиночная подготовка, слаживание отделений, взводов, слаживание роты и самого отряда для наступательных действий, и чтобы противника выбивать с закрепленных позиций, и нанесение, тем самым, ему огневого поражения», — заявил военнослужащий.

Подготовка штурмовых подразделений в тыловом районе проведения СВО. Минобороны РФ

Отмечается, что отдельным этапом в ходе обучения является отработка штурма окопов. Кроме того, военных тренируют передвигаться парами в малом пространстве, что позволяет оттачивать слаженность при действии мобильными группами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами подготовки мобилизованных военнослужащих ВС РФ на одном из полигонов Западного военного округа.