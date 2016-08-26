10 Февраля
 
8:10

Десантник ВС России с позывным Лесник заявил о предотвращении прорыва в ЛНР

Десантники Вооруженных сил России уничтожили на территории Луганской Народной Республики отряд военнослужащих ВСУ, пытавшихся проникнуть в тыл в ходе наступления двух российских рот, сообщил командир подразделения ВС РФ с позывным Лесник.

8:09

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался, что под Авдеевкой российские артиллерия и пехота перемалывают все подвозимые подкрепления. Речь военного опубликована в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

8:08

Польский телеканал назвал Зеленского «президентом Великобритании»

Польское телевидение лишило Владимира Зеленского поста президента Украины и назначило его главой республиканской Великобритании.

8:07

В России разрабатываются боеприпасы, которые имеют почти 100%-ную точность

ВПК России разрабатывает управляемые боеприпасы, которые попадают в цель почти со стопроцентной точностью.

8:06

Макрон заявил, что поставка истребителей Киеву не является приоритетом

Истребители не будут поставляться Киеву в ближайшие недели ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон 10 февраля на брифинге по итогам саммита Евросюза.

8:05

В Николаевской области наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю

Прибывшие в Николаевскую область польские наемники изнасиловали несовершеннолетнюю девушку, сообщил активист подполья города Николаева.

8:03

Журналист из США: Путин привёл нас в многополярный мир

Журналист из США: Путин привёл нас в многополярный мир.

8:02

Киев готов применить британские ракеты для ударов по целям в Крыму

Ракеты большой дальности, которые Великобритания намерена передать Украине, готов использовать Киев для ударов по целям в Крыму, сообщает издание The Times.