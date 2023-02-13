Донецк, 13 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. К 354-му дню на отдельных направлениях специальной военной операции (СВО) сложилась очень напряжённая обстановка. В Харькове и Запорожье гремят взрывы. Foreign Affairs пишет, что Россия готовит большое наступление, которое начнется в ближайшие 10 дней. Отмечается, что киевский режим ждут мощнейший удар и колоссальные потери — никакая западная техника Украине не поможет.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Под Угледаром начались встречные сражения. Российская разведка помогла пресечь танковую контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ накануне, 9 февраля, сообщило, что только за сутки на южнодонецком направлении было уничтожено свыше 85-ти военнослужащих.

У Кременной (ЛНР) российские десантники уничтожили спецгруппу ВСУ, пытавшуюся пройти в тыл во время наступления двух десантных рот. По словам командира подразделения ВС РФ с позывным Лесник, прорыв противника с расстояния 600 метров пресечен десантниками, применившими автоматический гранатомет. Военный эксперт Андрей Марочко пишет, что при отступлении украинские солдаты ставят мины, в том числе минируют тела погибших.

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Обращает на себя внимание публикация в Washington Post: издание сообщает, что украинские военные получают от США координаты для ракетных ударов. Утверждается, что цели Киев выбирает сам. Источники Times тем временем подтвердили, что Киев прорабатывает сценарий использования британских ракет для ударов по целям в Крыму.

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