В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч транзитных грузов для России и Белоруссии

Москва, , 07:28 — REGNUM Около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия и Белоруссия были заблокированы в порту Роттердама. Такое заявление сделал постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин 10 февраля в беседе с РИА Новости.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

На конец 2022 года, по данным Шульгина, в порту Роттердама было заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия и Белоруссия. Торговое представительство России в Нидерландах организовало работу по доставке грузов адресатам.

«В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений», — уточнил Шульгин.

Как пояснил Шульгин, из-за санкционных мер ситуация с грузоперевозками между Россией и Нидерландами очень затруднилась. Прямое авиасообщение между странами прекращено, запрещён въезд на территорию Евросоюза грузовых автомобилей с российскими номерами, а российские суда не пропускают в порты стран Европы.