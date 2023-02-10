Москва, 10 февраля, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия и Белоруссия были заблокированы в порту Роттердама. Такое заявление сделал постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин 10 февраля в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

На конец 2022 года, по данным Шульгина, в порту Роттердама было заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия и Белоруссия. Торговое представительство России в Нидерландах организовало работу по доставке грузов адресатам.

«В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений», — уточнил Шульгин.

Как пояснил Шульгин, из-за санкционных мер ситуация с грузоперевозками между Россией и Нидерландами очень затруднилась. Прямое авиасообщение между странами прекращено, запрещён въезд на территорию Евросоюза грузовых автомобилей с российскими номерами, а российские суда не пропускают в порты стран Европы.