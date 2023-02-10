Журналист из США: Путин привёл нас в многополярный мир
Вашингтон, 10 февраля 2023, 07:57 — REGNUM Мир перестал быть однополярным благодаря президенту России Владимиру Путину.
Об этом 10 февраля на своей странице в сети Twitter заявил американский независимый журналист Джексон Хинкль.
«Путин привел нас в многополярный мир», — написал Хинкль.
Напомним, что ранее президент Путин заявил от том, что движение к многополярному миру является магистральным и стратегическим вектором мировой политики.
Выступая 20 сентября прошлого года в Москве на церемонии приёма верительных грамот у новых послов иностранных государств, Путин назвал активно формирующийся многополярный мир более «демократичной и справедливой системой мироустройства».
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