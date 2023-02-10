Американский журналист считает, что мир благодаря Путину стал многополярным

Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Мир перестал быть однополярным благодаря президенту России Владимиру Путину.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 10 февраля на своей странице в сети Twitter заявил американский независимый журналист Джексон Хинкль.

«Путин привел нас в многополярный мир», — написал Хинкль.

Напомним, что ранее президент Путин заявил от том, что движение к многополярному миру является магистральным и стратегическим вектором мировой политики.

Выступая 20 сентября прошлого года в Москве на церемонии приёма верительных грамот у новых послов иностранных государств, Путин назвал активно формирующийся многополярный мир более «демократичной и справедливой системой мироустройства».

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