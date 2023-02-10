Японские финансовые мошенники обманули своих жертв на $152 млн

Токио, , 07:29 — REGNUM Японская полиция арестовала группу финансовых мошенников, обманувших своих жертв на десятки миллионов долларов, сообщает 9 февраля агентство «Киодо Цусин».

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Восемь мошенников во главе с президентом токийской инвестиционной консалтинговой фирмы FRich Quest Кота Морино в период с 2016 по 2022 год, обещая высокую прибыль от деятельности на Сейшельских островах, привлекали средства частных инвесторов.

Мошенники обещали четырёхпроцентный ежемесячный доход от инвестиций и призывали тех, у кого не было денег, брать потребительские кредиты.

Многие из инвесторов были молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет, а средний размер вложенных средств в финансовую пирамиду составлял около 7 миллионов иен ($53 тыс).

Всего мошенники обманули 3300 человек на сумму около 20 млрд иен ($152 млн).