Активист подполья из Николаева сообщил об изнасиловании несовершеннолетней польскими наемниками

Киев, , 07:10 — REGNUM Прибывшие в Николаевскую область польские наемники изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, сообщил активист подполья города Николаева.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что местная полиция проигнорировала это преступление.

«На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело, полиция, как всегда, — никакой реакции», — заявил мужчина, рассказ которого приводит РИА Новости.

Активист рассказал, что наемники из Польши находятся в городе Очакове и селе Рыбаковка. Он предупредил, что николаевское подполье готовит несколько акций возмездия против польских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря активист николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в Николаеве произошло по меньшей мере два случая изнасилования девушек наемниками из Польши. При этом украинская полиция не стала реагировать на преступления.

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