В Николаевской области наемники из Польши изнасиловании несовершеннолетнюю
Киев, 10 февраля 2023, 07:10 — REGNUM Прибывшие в Николаевскую область польские наемники изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, сообщил активист подполья города Николаева.
Он отметил, что местная полиция проигнорировала это преступление.
«На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело, полиция, как всегда, — никакой реакции», — заявил мужчина, рассказ которого приводит РИА Новости.
Активист рассказал, что наемники из Польши находятся в городе Очакове и селе Рыбаковка. Он предупредил, что николаевское подполье готовит несколько акций возмездия против польских сил.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря активист николаевского подполья сообщил РИА Новости, что в Николаеве произошло по меньшей мере два случая изнасилования девушек наемниками из Польши. При этом украинская полиция не стала реагировать на преступления.
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