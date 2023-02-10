В Джорджии создана рабочая группа для определения компенсации чернокожим
В штате Джорджия профинансирована деятельность группы по определению размеров компенсации неграм
Атланта, США, 10 февраля, 2023, 07:02 — ИА Регнум. В штате Джорджия создана рабочая группа для изучения возмещения ущерба чернокожим жителям, сообщает 9 февраля телеканал Fox News.
Совет уполномоченных округа Фултон, в который входит и столица штата — Атланта, выделил из окружного бюджета для финансирования этой группы $250 000.
Рабочая группа будет изучать, должен ли округ чернокожим жителям компенсировать ущерб за рабство, дискриминационные законы Джима Кроу, а также за последствия сноса ветхого жилья в городах.
Если будет решено, что репарации необходимы, то рабочая группа также определит, сколько именно должны получить чернокожие жители в качестве компенсации.
Рабочая группа представит Совету уполномоченных свои выводы и рекомендации в октябре 2024 года.