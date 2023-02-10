Атланта, США, 10 февраля, 2023, 07:02 — ИА Регнум. В штате Джорджия создана рабочая группа для изучения возмещения ущерба чернокожим жителям, сообщает 9 февраля телеканал Fox News.

Негры на хлопковых плантациях США. 1913

Совет уполномоченных округа Фултон, в который входит и столица штата — Атланта, выделил из окружного бюджета для финансирования этой группы $250 000.

Рабочая группа будет изучать, должен ли округ чернокожим жителям компенсировать ущерб за рабство, дискриминационные законы Джима Кроу, а также за последствия сноса ветхого жилья в городах.

Если будет решено, что репарации необходимы, то рабочая группа также определит, сколько именно должны получить чернокожие жители в качестве компенсации.

Рабочая группа представит Совету уполномоченных свои выводы и рекомендации в октябре 2024 года.