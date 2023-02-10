Путин рассказал о случае попадания птицы в двигатель самолета в ходе одного из полетов

Москва, , 06:49 — REGNUM Российский президент Владимир Путин заявил, что однажды у самолета, в котором он летел, заглох двигатель в результате попадания птицы. Об этом он рассказал на встрече с представителями авиационной отрасли 9 февраля.

Самолётный двигатель D Coetzee

«Я помню, неоднократно у меня было, на самолете это было: самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох», — сообщил глава государства.

По словам российского лидера, из-за этого пришлось сделать экстренную посадку на промежуточном аэродроме. Путин отметил, что всегда требуется принимать решения в пользу безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 года молдавская авиакомпания Air Moldova отменила восемь вылетов в период с 29 июля по 1 августа из-за попадания птицы в двигатель одного из самолетов.