Власти Японии передали Украине телекоммуникационное и вещательное оборудование

Токио, , 06:33 — REGNUM Телекоммуникационное и вещательное оборудование передали Киеву в рамках оказания помощи власти Японии. Об этом 10 февраля сообщил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД Японии указал, что в результате боевых действий на Украине серьёзно пострадали системы телевизионного вещания, поэтому правительством Японии было принято решение о передаче Киеву телекоммуникационного и вещательного спецоборудования.

«Нами были переданы несколько мобильных ретрансляционных станций», — уточнил Ёсимаса Хаяси.

Глава МИД Японии отметил, что японская сторона, являясь председателем G7 в текущем году, намерена продолжить совместно с международным сообществом всестороннюю поддержку Украины и украинского народа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские власти получили от Японии значительную помощь, направленную на восстановление энергетического сектора. С декабря 2022 года по февраль 2023 года Япония передала 259 генераторов и комплектующих частей к ним.

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