Военнослужащие российской группировки в Сирии оказывают гуманитарную помощь населению Сирии

Алеппо, Сирия, , 06:33 — REGNUM Российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщает 10 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Землетрясение Иван Шилов © ИА REGNUM

С 6 февраля из-под завалов спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 225 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 38,5 тонны гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости).

Военнослужащие российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в составе сводных отрядов продолжают выполнять мероприятия по разбору завалов, устранять последствия землетрясений.

Российские военные будут продолжать работу по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению Сирии.

Напомним, что жертвами разрушительного землетрясения в Сирии стали более трёх тысяч человек.

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