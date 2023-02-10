Летчик ВКС России рассказал об уничтожении украинского военного самолета

Донецк, , 06:17 — REGNUM Российский военный летчик рассказал подробности одного из своих вылетов, в ходе которого он обнаружил и уничтожил самолет Су-25 Вооруженных сил Украины, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

Истребитель Су-35С Vitaly V. Kuzmin

Военнослужащий ВКС России управляет многоцелевым истребителем Су-35С. Летчик отметил, что ликвидировал вражескую боевую машину в небе над Донбассом.

Боевая работа Су-35С. Минобороны России

Су-35С применяются для воздушного патрулирования, а также прикрытия самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации, атакующих позиции ВСУ. Отмечается, что истребители ВКС России оснащаются ракетами различного класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Минобороны России показало боевую работу экипажей Су-35С ВКС РФ в зоне специальной военной операции.

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