Донецк, 10 февраля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Российский военный летчик рассказал подробности одного из своих вылетов, в ходе которого он обнаружил и уничтожил самолет Су-25 Вооруженных сил Украины, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель Су-35С

Военнослужащий ВКС России управляет многоцелевым истребителем Су-35С. Летчик отметил, что ликвидировал вражескую боевую машину в небе над Донбассом.

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Су-35С применяются для воздушного патрулирования, а также прикрытия самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации, атакующих позиции ВСУ. Отмечается, что истребители ВКС России оснащаются ракетами различного класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Минобороны России показало боевую работу экипажей Су-35С ВКС РФ в зоне специальной военной операции.