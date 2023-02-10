В России разрабатываются боеприпасы, которые имеют почти 100%-ную точность
Москва, 10 февраля 2023, 06:15 — REGNUM ВПК России разрабатывает управляемые боеприпасы, которые попадают в цель почти со стопроцентной точностью, сообщает 10 февраля РИА Новости.
«Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая», — заявили агентству в госкорпорации «Ростех».
Новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно, поэтому западные танки Abrams и Leopard станут для них удобной целью.
О типе и тактико-технических характеристиках новых боеприпасов в «Ростехе» не сообщили.
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