Москва, 10 февраля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. ВПК России разрабатывает управляемые боеприпасы, которые попадают в цель почти со стопроцентной точностью, сообщает 10 февраля РИА Новости.

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«Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая», — заявили агентству в госкорпорации «Ростех».

Новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно, поэтому западные танки Abrams и Leopard станут для них удобной целью.

О типе и тактико-технических характеристиках новых боеприпасов в «Ростехе» не сообщили.