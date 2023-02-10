Макрон заявил, что поставка истребителей Киеву не является приоритетом
Париж, 10 февраля 2023, 06:05 — REGNUM Истребители не будут поставляться Киеву в ближайшие недели ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон 10 февраля на брифинге по итогам саммита Евросюза.
Главной темой саммита ЕС стал визит президента Украины Владимира Зеленского и его просьбы о дополнительных военных поставках Киеву.
Макрон указал, что поставки истребителей, о которых просил Зеленский, не являются приоритетом.
«Это не то, что нужно сейчас украинской армии. Ни при каких обстоятельствах истребители не могут быть поставлены в ближайшие недели», — отметил президент Франции.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, реакцией на выпрашивание Зеленским оружия у Запада станет увеличение российским военно-промышленным комплексом производства различных видов вооружений.
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