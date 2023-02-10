Париж, 10 февраля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Истребители не будут поставляться Киеву в ближайшие недели ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон 10 февраля на брифинге по итогам саммита Евросюза.

kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Главной темой саммита ЕС стал визит президента Украины Владимира Зеленского и его просьбы о дополнительных военных поставках Киеву.

Макрон указал, что поставки истребителей, о которых просил Зеленский, не являются приоритетом.

«Это не то, что нужно сейчас украинской армии. Ни при каких обстоятельствах истребители не могут быть поставлены в ближайшие недели», — отметил президент Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, реакцией на выпрашивание Зеленским оружия у Запада станет увеличение российским военно-промышленным комплексом производства различных видов вооружений.