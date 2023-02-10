Посол РФ Антонов: США лгут о том, что Россия является «тихой гаванью» для киберпреступников

Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Власти США позволяют себе лживые и легкомысленные заявления, утверждая, что Россия является «тихой гаванью» для киберпреступников, говорится в комментарии российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

«Утверждения же минфина США о том, что Россия якобы является «тихой гаванью» для киберпреступников — лживы и безответственны», — подчеркнул дипломат.

По его словам, такие шаги Вашингтона представляют собой элемент гибридной войны против РФ. Антонов указал на то, что в 2022 годы Россия пережила 50 тысяч кибератак с территории других стран.

Посол отметил, что большая часть нападений проводилась из США. Он задался вопросом, не являются ли Соединенные Штаты «тем самым «пристанищем» для киберкриминала?».

Дипломат добавил, что новые американские санкции, которые были введены в отношении России под предлогом «борьбы с киберпреступностью», продемонстрировали «очередной пример огульных обвинений» со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что российская IT-инфраструктура успешно противодействует информационным атакам, совершаемым спецслужбами недружественных стран.

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