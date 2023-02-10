В ДНР за прошедшие сутки под обстрел попали восемь населённых пунктов

Донецк, , 05:53 — REGNUM За прошедшие сутки территория ДНР была обстреляна 30 раз, сообщает 10 февраля тг-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

На донецком направлении ВФУ совершили восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм.

На горловском направлении было 22 обстрела из артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, минометов калибром 120 мм.

Всего по территории ДНР было выпущено 164 единицы различных боеприпасов.

Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов: Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Новобахмутовка, Широкая Балка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы).

В кировском районе Макеевки было ранено два гражданских лица

Повреждено семь домов в Кировском районе Макеевки, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки.

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