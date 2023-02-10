ВФУ в течение суток 30 раз обстреляли территорию ДНР
Донецк, 10 февраля 2023, 05:53 — REGNUM За прошедшие сутки территория ДНР была обстреляна 30 раз, сообщает 10 февраля тг-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
На донецком направлении ВФУ совершили восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм.
На горловском направлении было 22 обстрела из артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, минометов калибром 120 мм.
Всего по территории ДНР было выпущено 164 единицы различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов: Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Новобахмутовка, Широкая Балка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы).
В кировском районе Макеевки было ранено два гражданских лица
Повреждено семь домов в Кировском районе Макеевки, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки.
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