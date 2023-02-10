Донецк, 10 февраля, 2023, 05:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки территория ДНР была обстреляна 30 раз, сообщает 10 февраля телеграм-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

На донецком направлении ВФУ совершили восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм.

На горловском направлении было 22 обстрела из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Всего по территории ДНР было выпущено 164 единицы различных боеприпасов.

Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов: Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Новобахмутовка, Широкая Балка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы).

В кировском районе Макеевки были ранены два гражданских лица.

Повреждено семь домов в Кировском районе Макеевки, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки.