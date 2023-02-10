Новосибирск, 10 февраля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения, вызванного взрывом газа, в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске завершены. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого многоквартирного дома завершены в 08:18 по местному времени (04:18 мск)», — уточнил представитель регионального отделения МЧС.

В результате ЧП погибло 12 человек, ещё девять человек пострадали. По данным ряда СМИ, число погибших достигло 13 человек, данная информация уточняется.

На месте происшествия работали 358 человек, в результате взрыва газа было разрушено 30 квартир. Из дома было эвакуировано 50 человек.

В связи с произошедшей трагедией в Новосибирской области 10 февраля объявлен траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в региональном Минздраве подтвердили гибель 12 человек при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме.