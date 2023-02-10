Экс-госсекретарь Франции рассказал о сложностях с выделением денег на поддержку Киева

Париж, , 05:24 — REGNUM Помощь Украине, которая обходится в миллиарды евро, не смогут выделять бесконечно страны Запада. Такое заявление сделал экс-госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш в своей статье, опубликованной 9 февраля в газете Le Figaro.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Лелуш указал, что западные страны уже в течение года передают Украине помимо вооружения по €5 млрд ежемесячно. Однако такая ситуация не может продолжаться бесконечно.

По словам Лелуша, европейские экономики, испытавшие все последствия «перекрытия крана дешевого российского газа и собственного эмбарго на российскую нефть», получили в итоге резкий рост цен на энергоносители, который не коснулся американцев. Этот взрыв цен вызвал обрушение экономики в странах Европы.

При этом вооружения расходуются в «неслыханных масштабах со времен Второй мировой войны», но запасы Европы практически опустели, так как последние 30 лет шло сокращение расходов на вооружение. Проблемы с производством вооружения начались и у США.

«Мы не должны забывать, что в этот конфликт вовлекаются четыре ядерные державы, в том числе Франция. Это, таким образом, ставит под угрозу нашу безопасность. Можно ли допустить, что текущий конфликт превратился в необъявленную войну между НАТО, возглавляемым США, и Россией?» — задаёт риторический вопрос Лелуш.

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