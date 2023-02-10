Количество граждан Китая, стремящихся незаконно проникнуть в США, стремительно растёт

Вашингтон, , 05:25 — REGNUM В США в несколько раз возросло количество задержанных нелегальных иммигрантов из Китая, сообщает 9 февраля телеканал Fox News.

Американские военные на мексиканской границе U.S. Army

По данным высокопоставленного источника в Погранично-таможенной службе США в октябре–декабре 2022 года количество задержанных граждан Китая на 800% превысило число задержаний за аналогичный период 2021 года.

Так за три последних месяца 2022 года было задержано 1862 китайца, а за аналогичный период 2021 года — всего 229. Только в декабре 2022 года выявлен 931 нелегал из Китая, тогда как в декабре 2021 года — 64.

Напомним, что США переживают наплыв нелегальных иммигрантов, справиться с которым американские власти не в состоянии.

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