Варшава, 10 февраля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Прекращение дипломатических отношений России и Польши или понижение их уровня могут произойти только в случае соответствующего решения польской стороны, заявил «Российской газете» посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

»… Разрыв дипломатических отношений с Варшавой или понижение их уровня все-таки произойдет, то случится это по инициативе и по вине наших польских «непартнеров», — сказал он.

По словам дипломата, российские власти исходят из того, что дипломатические каналы должны оставаться открытыми даже в кризисных ситуациях. Андреев отметил, что МИД РФ придерживается принципиальной позиции, согласно которой Россия не стремится разрывать отношения с кем-либо.

Посол подчеркнул, что это же касается и решений о понижении уровня дипломатических контактов. Он добавил, что в настоящее время каналы для диалога с Польшей продолжают работать, остались, но отношения оказались сведены к минимуму.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал Россию «государством-террористом». Он также выступил против переговоров с РФ по ситуации вокруг Украины.