Минздрав Новосибирской области подтвердил гибель 12 человек в результате взрыва газа в жилом доме

Новосибирск, , 04:59 — REGNUM При взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске погибли 12 человек, в том числе малолетний ребёнок. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Минздрава Новосибирской области в своём телеграм-канале.

Уточняется, что в результате взрыва газа и последующего обрушения подъезда в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске погибли 12 человек, девять человек пострадали. Утром 10 февраля при разборе завалов были найдены тела двух женщин.

Взрыв газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске рано утром 9 февраля. В результате взрыва произошло обрушение двух подъездов, после чего на месте обрушения начался пожар. Всего было разрушено 30 квартир.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования были задержаны двое подозреваемых, которые представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур.

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