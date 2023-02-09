Интервью ИА REGNUM с руководителем Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхамом Шабаном.

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете подписанную в Баку Декларацию между ЕС и Азербайджаном? Можно ли уже считать, что на пути проекта Nabucco сняты все барьеры?

Подписанная в Баку Декларация - это не обязывающий стороны документ, он определяет политическую поддержку сторон по Южному коридору. Обратите внимание, даже ЕС не посмел надавить на Баку, чтобы тот однозначно определился с выбором в экспорте газа по газопроводу NABUCCO. В Декларации говорится не о NABUCCO, а четко указано: газопроводы, входящие в Южный газовый коридор. К проектам "Южного коридора" относятся: газопровод NABUCCO, Трансадриатический газопровод TAP (Турция-Албания-Италия), "Белый поток" (Грузия-Украина-Польша), ITGI (Турция-Греция-Италия).

ИА REGNUM: Но ведь приоритетный проект, из-за которого сломано столько копий, это все-таки NABUCCO. Не так ли?

Все эти маршруты по-своему значимы и в качестве одной из основных ресурсных баз рассматривают Азербайджан. Начало поставок азербайджанского газа по этим маршрутам ожидается с 2017 года, когда будет получен первый газ в рамках полномасштабной разработки месторождения Шах-Дениз (вторая стадия проекта). В рамках этого проекта планируется добыть 16 млрд кубометров газа ежегодно. Однако к этому результату акционеры Шах-Дениз дойдут не раньше, чем в 2020 году. С другой стороны, в июне 2010 года в Стамбуле между Азербайджаном и Турцией был подписан меморандум о газовом сотрудничестве. Согласно этому документу, Турция выразила желание приобрести для собственных нужд в рамках проекта Стадия-2 - 6 млрд кубометоров газа в год. То есть для европейских покупателей остаются всего 10 млрд кубометров. А на эти объемы претендуют реально 3 газопровода: NABUCCO, ТАР и ITGI. Так, что острая конкуренция между ними может привести тому, что ни один из них не будет реализован в полной мере. Ведь официальный Брюссель до сих пор предпочитает особо не выделять среди них какой-либо и придерживается фразы "Южный коридор".

Однако это не помеха для экспорта азербайджанского газа на европейские рынки. Между Турцией и Грецией уже более года существует газопровод. Греция уже с 2012 года сможет импортировать в объеме 1 млрд кубометров азербайджанского газа на основе коммерческого соглашения. Для этого даже не стоит дожидаться разработки "Стадия-2" в рамках Шах-Дениз. Так как, у Госнефтекомпании Азербайджана свободные ресурсы газа уже составляют более 3 млрд кубометров в год. По этой причине Азербайджан продает газ России и Ирану (просто некуда девать газ). После 2012 года Болгария планирует соединить свою газовую инфраструктуру с Грецией. В результате этого через Грецию эта страна также сможет получить азербайджанский газ. На азербайджанский газ с 2012 года также "положили глаз" Сирия и Иордания. В ноябре 2011 года магистральный газопровод между Турцией и Сирией должен быть введен в эксплуатацию, поэтому с 2012 года эти страны желают приобрести азербайджанский газ, причем к 2015 году хотят довести эти объемы до 2 млрд кубометров.

ИА REGNUM: Вернемся всё же к проекту NABUCCO. Как Вы оцениваете его перспективы в контексте подписанной в Баку декларации?

NABUCCO ещё предстоит решить много вопросов, чтобы выйти на уровень строительства. То есть консорциум должен подписать в первую очередь коммерческие соглашения с поставщиками газа. На сегодня это Азербайджан. Почему я не называю Туркменистан. Эта страна пока ещё никому не гарантирует свое участие в какой-либо инфраструктуре. Официальный Ашхабад отдает свой газ на своей границе, остальное дело иностранцев. А участники NABUCCO пока не в состоянии реализовать Транскаспийский газопровод. Я думаю, что это идет вразрез с национальными интересами России и Ирана. И вряд ли Газпром , а также Кремль лояльны будут к этому. Значит - остается договориться с официальным Баку. Да, я допускаю, что к этому времени Азербайджан сможет ввести в эксплуатацию собственные ресурсы по месторождению Умид, которое было открыто в ноябре 2010 года. Однако, с этого месторождения можно экспортировать не более 6 млрд кубометров газа в год (с целью рациональной разработки запасов месторождения). А официальный Баку не собирается класть все яйца в одну корзину - это противоречит национальным интересам Азербайджана, да и увеличивает на порядок коммерческие риски экспорта на долгосрочной основе.

ИА REGNUM: Азербайджан вроде бы однозначно поддержал уже проект NABUCCO, или Вы полагаете, что позиция Баку может измениться?

Представители NABUCCO должны предложить Азербайджану и участникам проекта Шах-Дениз более привлекательные цены, в противном случае Азербайджан может не гарантировать поставки. Есть и политическая сторона вопроса. Зачем Баку должен делать уступки Европе? Ведь официальный Брюссель фактически ничего не делает для защиты территориальной целостности Азербайджана, он даже ни разу не признал Армению агрессором. Азербайджан - самодостаточная страна с внушительными энергоресурсами и развитой инфраструктурой. Азербайджан вполне может обеспечить энергоресурсами не только себя, но и экспортировать их в значительном объеме. Но почему-то Евросоюз всегда настаивает на том, чтобы мы гарантировали Европе энергобезопасность, сам же при этом ничего не гарантирует. Достаточно упомянуть карабахскую проблему, которую другая европейская структура - ОБСЕ - не то, что не может, а откровенно не хочет решить вот уже двадцать лет. Так почему же Азербайджан должен беспокоиться и гарантировать энергобезопасность Европы? Наконец, есть коммерческая сторона вопроса. Сегодня Азербайджан продает свой газ России и Ирану по цене не менее, чем 240 долларов за 1000 кубометров. Это означает, что новые покупатели должны предложить более выгодные цены. С другой стороны только на разработку проекта Стадия-2 планируется вложить 20 млрд долларов капитальных средств.

ИА REGNUM: Значит, Вы сохраняете скепсис в отношении перспектив NABUCCO?

Речь не только о моем скепсисе. Вот некоторые последние оценки западных экспертов:

"Мы не понимаем, откуда до 2020 года может взяться достаточно газа для такого газопровода как NABUCCO, - говорит Джонатан Стерн (Jonathan Stern), директор газовой программы Оксфордского института энергетических исследований, - Малые проекты, на мой взгляд, больше подходят для этого десятилетия". По оценка экспертов института, по меньшей мере до 2018 года, "Шах-Дениз-2" сможет поставлять в Европу не больше 10 миллиардов кубометров газа в год. Это меньше трети от полной пропускной способности NABUCCO. Само по себе заключенное в четверг соглашение вряд ли поможет понять, воплотится ли в ближайшее время в жизнь "Южный коридор", считает эксперт по Евразии из вашингтонского Атлантического совета Александрос Петерсен (Alexandros Petersen). "Важнее то, какой проект "Южного коридора" выберут азербайджанцы", - полагает он.

Я в целом разделяю точку зрения этих Западных экспертов.