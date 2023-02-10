Эксперт считает, что на планете будет больше землетрясений

Москва, , 05:04 — REGNUM В течение пяти ближайших лет на планете увеличится количество землетрясений, сообщают 10 февраля РИА Новости.

Землетрясение Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом агентству заявил директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Как заявил эксперт, сильные землетрясения магнитудой примерно в 9 баллов, происходят в среднем раз в пять-семь лет, в 8 баллов — два-три раза в год.

»… в последние четыре года у нас несколько пониженная сейсмическая активность. Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас всё стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится. Но где выстрелит самое сильное землетрясение — я вам точно сказать не могу», — сказал Виноградов.

По слова эксперта, в то же время, сейсмоопасные зоны в мире хорошо известны. В России — это Камчатка, Курилы, Байкал, Алтай, Саяны, Кавказ. И если на этих территориях давно не происходило землетрясений, то они могут случиться уже в ближайшее время.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7, унесшее свыше 20 тысяч жизней.

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