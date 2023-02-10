Москва, 10 февраля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. В течение пяти ближайших лет на планете увеличится количество землетрясений, сообщают 10 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Об этом агентству заявил директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Как заявил эксперт, сильные землетрясения магнитудой примерно в 9 баллов, происходят в среднем раз в пять-семь лет, в 8 баллов — два-три раза в год.

»… в последние четыре года у нас несколько пониженная сейсмическая активность. Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас всё стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится. Но где выстрелит самое сильное землетрясение — я вам точно сказать не могу», — сказал Виноградов.

По слова эксперта, в то же время сейсмоопасные зоны в мире хорошо известны. В России — это Камчатка, Курилы, Байкал, Алтай, Саяны, Кавказ. И если на этих территориях давно не происходило землетрясений, то они могут случиться уже в ближайшее время.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7, унесшее свыше 20 тысяч жизней.