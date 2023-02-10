Российский военный с позывным Лесник: десантники предотвратили прорыв в ВСУ в ЛНР

Луганск, , 04:46 — REGNUM Десантники Вооруженных сил России уничтожили на территории Луганской Народной Республики отряд военнослужащих ВСУ, пытавшихся проникнуть в тыл в ходе наступления двух российских рот, сообщил командир подразделения ВС РФ с позывным Лесник.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Лесника, противник находился на расстоянии 600 метров и десантники применили автоматический гранатомет, чтобы уничтожить отряд ВСУ, который состоял примерно из семи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные формирования Украины активизировались на одном из направлений в ЛНР и собирает силы в крупных населенных пунктах, чтобы начать контратаку.

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