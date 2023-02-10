Луганск, 10 февраля, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Десантники Вооруженных сил России уничтожили на территории Луганской Народной Республики отряд военнослужащих ВСУ, пытавшихся проникнуть в тыл в ходе наступления двух российских рот, сообщил командир подразделения ВС РФ с позывным Лесник.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Лесника, противник находился на расстоянии 600 метров и десантники применили автоматический гранатомет, чтобы уничтожить отряд ВСУ, который состоял примерно из семи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что вооруженные формирования Украины активизировались на одном из направлений в ЛНР и собирают силы в крупных населенных пунктах, чтобы начать контратаку.